Фото: коллаж Царьграда. В Курской области фиксируются десятки наёмников из Франции, Польши, Эстонии, США и Британии.
"Мы устояли": "Красные линии" уничтожены - начинается совсем другая война
Комментарии
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Владимир Соловьев
"Противник готовился к подобной операции много месяцев." А КА МЫ ГОТОВИЛИСЬ К ПОДОБНОЙ ОПЕРАЦИИ?!
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17 час.
Татьяна Кибишева
А мы не готовились, мы создавали условия для вторжения и с закрытыми глазами слушали песни о перемирии, примирении, заморозке и т.д.
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16 час.
Лев Сивохин
А никак .Ни Генштаб, ни разведка просто не сработали и получили мы то что получили.
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16 час.
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