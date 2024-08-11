"Мы устояли": "Красные линии" уничтожены - начинается совсем другая война

Владимир Соловьев "Противник готовился к подобной операции много месяцев." А КА МЫ ГОТОВИЛИСЬ К ПОДОБНОЙ ОПЕРАЦИИ?!

Татьяна Кибишева А мы не готовились, мы создавали условия для вторжения и с закрытыми глазами слушали песни о перемирии, примирении, заморозке и т.д.