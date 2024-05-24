SMIC выходит на третье место в мире по производству микросхем

Китайская компания SMIC нарастила долю рынка по объёму производства микросхем на 1%. В первом квартале 2024 года она выросла с 5% до 6%, что позволило производителю полупроводниковой продукции обогнать конкурентов - Taiwan's United Microelectronics Corporation и американскую GlobalFoundries.
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