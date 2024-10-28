Журналистка Бабакова заявила о нежелании поляков интегрировать беженцев AlexCoderЖурналистка Бабакова заявила о нежелании поляков интегрировать беженцев AlexCoder Незалежным приходится нелегко Украинская журналистка Алена Бабакова пожаловалась о сложностях, с которыми сталкиваются беженцы с Незалежной на территории польского государства.
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