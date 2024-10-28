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Журналистка Бабакова заявила о нежелании поляков интегрировать беженцев

Журналистка Бабакова заявила о нежелании поляков интегрировать беженцев

Журналистка Бабакова заявила о нежелании поляков интегрировать беженцев AlexCoderЖурналистка Бабакова заявила о нежелании поляков интегрировать беженцев AlexCoder Незалежным приходится нелегко Украинская журналистка Алена Бабакова пожаловалась о сложностях, с которыми сталкиваются беженцы с Незалежной на территории польского государства.

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Комментарии
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Игорь Егоров
Моя внучке 11лет, недавно она меня спросила: &quot; А что нам делать с украинцами ?&quot; я сказал что не знаю..., поэтому поляки тоже видимо поняли, что они не сумеют их интегрировать, без больших последствий для Польши.
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