В Крыму ответили на слова Зеленского об отсутствии туризма

Утверждение Владимира Зеленского об отсутствии туризма в Крыму не соответствует действительности. Об этом заявил депутат крымского парламента, член комитета по курортам и туризму Виктор Жиленко в разговоре с РИА Новости.
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