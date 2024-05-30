Как отметят Курбан-Байрам в Татарстане

Один из главных мусульманских праздников в этом году будет отмечаться 16-го июня.фото: Ольга Сапожникова/ГлагоL--> В Татарстане на Курбан-байрам откроют около 50 специальных площадок для убоя жертвенных животных, в том числе порядка 18 — в Казани.