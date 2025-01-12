Боевиков ВСУ разметало смертельной «каруселью»: Карта специальной военной операции на Украине на 12 января 2025 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваВ рамках Специальной военной операции на Украине российские войска продолжают демонстрировать тактическое превосходство.