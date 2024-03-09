Макрон и Санду договорились о постоянной военной миссии Франции в Молдавии

Эмманюэль Макрон встретился в Париже с президентом Молдавии Майей Санду. В ходе совместной пресс-конференции французская сторона подтвердила поддержку Кишиневу против якобы вмешательства России в дела Молдавии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии