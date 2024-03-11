В Крыму снова ожидаются сильные осадки

В Крыму снова ожидаются сильные ливни: циклон доберется до полуострова к середине недели. Как сообщили РИА «Новый День» в ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», понедельник и вторник пройдут без осадков, но уже в ночь на среду начнутся дожди.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии