Нервное настрое...
Политика и интернетМнения
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Nikolaev Vadim
    лично я в этой картинке увидел не зигу а крышу над головой! тоесть домОх как же нек...
  • Регина Толстоброва
    А зачем им  ссориться с Россией из-за нацистской Украины.Чтобы не разгнева...
  • Виталий Кирпиченко
    Прочитал... Но можно было и не читать...Идеология сытых, ...

Над Германией свободно летают русские дроны

Над Германией свободно летают русские дроны

В этом уверены журналисты Bild, которые ссылаются на «собственные источники».За последние несколько дней над промышленной зоной Брунсбюттеля (земля Шлезвиг-Гольштейн) неоднократно были замечены дроны, пролетающие над объектами на высокой скорости.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх