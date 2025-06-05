В «Метроэлектротрансе» назвали причину задымления на станции «Козья слобода»

В «Метроэлектротрансе» объяснили причину задымления на станции «Козья слобода». Вчера вечером в 23:36 произошло резкое повышение напряжения, из-за чего загорелась соединительная муфта на высоковольтном кабеле.
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