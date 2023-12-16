Оператор «Москвы-1» рассказал, как расчет комплекса РЭБ «засек» Су-27 боевиков

Расчеты комплексов радиоэлектронной борьбы «Москва-1» группировки войск «Запад» продолжают успешно выполнять задачи по ведению радиотехнической разведки, управлению средствами радиопомех и радиоэлектронному подавлению средств вооруженных формирований украинских националистов на Купянском направлении.
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