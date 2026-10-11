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Роман Товстик ответил на обвинения в похищении дочери

Роман Товстик ответил на обвинения в похищении дочери

Бизнесмен Роман Товстик в беседе с изданием Super прокомментировал обвинения своей бывшей супруги Елены в похищении их десятилетней дочери Алисы.

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