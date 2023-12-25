В СМИ выяснили, как сейчас живёт Митяй из "Сватов" Николай Добрынин

В "News.ru" рассказали о том, где на данный момент работает Добрынин и что его связывает с УкраинойАктёр Николай Добрынин, родившийся в Таганроге и известный по сериалу "Сваты", продолжает сниматься в кинокартинах.
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