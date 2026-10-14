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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сорокин одержал 157-ю победу и разделил 2-е место в истории «Айлендерс» с Решем

Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин одержал 157-ю победу в НХЛ . 31-летний россиянин отразил 24 из 26 бросков в матче регулярного чемпионата с «Ванкувером» (3:2).

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