Победа Трампа может повлиять на политику Китая в отношении криптовалют

Сяо Фэн, генеральный директор HashKey гонконгской криптовалютной биржи, предположил, что недавняя победа Дональда Трампа на выборах в США может привести к серьезным изменениям в регулировании криптовалют в Китае.
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