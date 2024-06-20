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Алла Пугачева сфотографировалась с Галкиным* на дне рождения юмориста

Уехавшие из России Алла Пугачева и Максим Галкин* отпраздновали день рождения юмориста на Кипре. Фотографией с супругой и детьми муж примадонны поделился в соцсетях.

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