Уехавшие из России Алла Пугачева и Максим Галкин* отпраздновали день рождения юмориста на Кипре. Фотографией с супругой и детьми муж примадонны поделился в соцсетях.
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Уехавшие из России Алла Пугачева и Максим Галкин* отпраздновали день рождения юмориста на Кипре. Фотографией с супругой и детьми муж примадонны поделился в соцсетях.
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