Стало известно решение Bellator-а по Усману Нурмагомедову после проваленного допинг-теста

Чемпион Bellator в лёгкой весовой категории (до 70 кг), россиянин Усман Нурмагомедов сохранит свой титул несмотря на проваленный допинг-тест после полуфинального поединка Гран-при с Брентом Примусом в ноябре прошлого года.
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