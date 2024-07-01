53% россиян считает, что за последние пять лет разрыв в уровне жизни и доходов в стране значительно вырос.
Как россияне относятся к социальному неравенству?
Комментарии
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РР
Рустик Рыксиев
Неравенство сократится, когда депутаты не будут получать миллион в месяц.
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17 час.
вл
валерий лисицын
Социальное неравенство приводит к ненависти одних к другим. Ненависть ведёт возмущениям и революциям. Это факт. Те кто дорвался до богатства , денег и вседозволенности, это не хотят замечать , лишь бы хапать и хапать . Жадность человеческая пределов не знает.
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11 час.
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