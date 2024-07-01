Как россияне относятся к социальному неравенству?

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валерий лисицын

Социальное неравенство приводит к ненависти одних к другим. Ненависть ведёт возмущениям и революциям. Это факт. Те кто дорвался до богатства , денег и вседозволенности, это не хотят замечать , лишь бы хапать и хапать . Жадность человеческая пределов не знает.