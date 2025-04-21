Астраханцам могут вернуть прямые выборы мэра

Если, конечно, инициатива Сергея Миронова будет одобрена Госдумой. Лидер фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов с коллегами внес в ГД законопроект, предлагающий установить единый порядок избрания глав муниципалитетов – голосованием граждан.