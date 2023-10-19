Ученые обнаружили связь между COVID-19 и болезнью Альцгеймера

Различные неврологические симптомы, которые испытывали пациенты с COVID-19, позволяют предположить, что вирусные инфекции могут увеличивать риск нейродегенеративных изменений, что, в свою очередь, может способствовать развитию таких состояний, как болезнь Альцгеймера (БА).