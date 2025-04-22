Алгоритмы впервые начнут писать законы для ОАЭ

Роботы, работающие на базе искусственного интеллекта, в Дубае / © Getty Images Издание Financial Times со ссылкой на правительство ОАЭ сообщило, что применение новой технологии позволит ускорить законотворчество на 70%.
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