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РИА: военные ВСУ самовольно покинули позиции в районе Олешни в Курской области

РИА: военные ВСУ самовольно покинули позиции в районе Олешни в Курской области

Военнослужащие 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ самовольно покинули позиции в районе Олешни в Курской области, сообщил источник РИА Новости в группировке войск «Север» со ссылкой на радиоперехват.

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