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Небензя назвал МУС, выдавший ордер на арест Путина, марионеткой Запада, всегда готовой осуществлять правосудие по заказу

Небензя назвал МУС, выдавший ордер на арест Путина, марионеткой Запада, всегда готовой осуществлять правосудие по заказу

Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя назвал Международный уголовный суд, который выдал ордер на арест президента Владимира Путина, марионеткой западных государств, всегда готовой осуществлять правосудие по заказу.

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