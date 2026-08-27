День российского кино отмечается ежегодно 27 августа 📽📽📽 Это праздник и для профессионалов киноиндустрии, и для всех любителей отечественного кинематографа.
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День российского кино отмечается ежегодно 27 августа 📽📽📽 Это праздник и для профессионалов киноиндустрии, и для всех любителей отечественного кинематографа.
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