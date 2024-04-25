🧯В преддверии Пасхи спасатели проверяют крымские храмы на пожарную безопасность Сотрудники МЧС смотрят на состояние огнетушителей, пожарных выходов, пожарных щитов, наличие гидранта.
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🧯В преддверии Пасхи спасатели проверяют крымские храмы на пожарную безопасность Сотрудники МЧС смотрят на состояние огнетушителей, пожарных выходов, пожарных щитов, наличие гидранта.