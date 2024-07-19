Льготная IT-ипотека: новые условия программы для покупки жилья

Рассказываем, кто может взять кредит по ставке до 5% годовых по IT-ипотеке в 2024 году Льготная ипотечная программа для IТ-специалистов — одна из самых молодых из субсидируемых государством программ для приобретения жилья, ее запустили в мае 2022 года.