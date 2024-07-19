Фокус внимания
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фокус внимания

14 подписчиков

Льготная IT-ипотека: новые условия программы для покупки жилья

Льготная IT-ипотека: новые условия программы для покупки жилья

Рассказываем, кто может взять кредит по ставке до 5% годовых по IT-ипотеке в 2024 году Льготная ипотечная программа для IТ-специалистов — одна из самых молодых из субсидируемых государством программ для приобретения жилья, ее запустили в мае 2022 года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх