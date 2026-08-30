Zcash вырос в 19 раз за год, Grayscale видит потенциал дальнейшего роста

Криптовалюта Zcash, ориентированная на приватность, выросла примерно в 19 раз за прошедший год, однако её рыночная капитализация по-прежнему составляет менее 1% от капитализации биткоина, следует из данных ME News на 30 августа.
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