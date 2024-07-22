Указ о повышении пенсий: влияние и перспективы

Ольга Петровская

Устами голиковой только мед пить.почему всенда берут средний показатель?у меня пенсия 11.6тыс плюс добавка .которую когда то дал нищим пенсионерам 1.6труб.Так как же моя пенсия как тут писали вдруг превратися в 23 тыс к 2025 году.и стаж мой 32года и работала я бухгалтером.надоели эти голиковы со своим пустым оптимизмом.разае иныляция 7.5%у нас.смешно до слез.надо таких как голикова вместе с госдумой посадить на эту пенсию и посмотреть что запоют.а лекарства.которые мне надо принимать пожизненно так взлетели.что никто в той думе даже не контролирует.все на откуп толстосумам отдали.