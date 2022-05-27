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Япония отправит на Украину 30 тонн гуманитарной помощи

Япония отправит на Украину 30 тонн гуманитарной помощи

Правительство Японии направит властям Украины партию гуманитарной помощи весом около 30 тонн. Она будет включать предметы и оборудование, необходимые для проведения спасательных операций, сообщает японское министерство внутренних дел и коммуникаций.

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