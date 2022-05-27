Япония отправит на Украину 30 тонн гуманитарной помощи

Правительство Японии направит властям Украины партию гуманитарной помощи весом около 30 тонн. Она будет включать предметы и оборудование, необходимые для проведения спасательных операций, сообщает японское министерство внутренних дел и коммуникаций.
Правительство Японии направит властям Украины партию гуманитарной помощи весом около 30 тонн. Она будет включать предметы и оборудование, необходимые для проведения спасательных операций, сообщает японское министерство внутренних дел и коммуникаций.
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