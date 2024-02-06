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В Эстонии заявили, что НАТО не отдаст Украине все свои боеприпасы

В Эстонии заявили, что НАТО не отдаст Украине все свои боеприпасы

Страны НАТО не отдадут Украине все свои запасы боеприпасов, поскольку наличие таких запасов предусмотрено оборонными планами альянса, сообщил в понедельник постоянный представитель Эстонии при организации Юри Луйк.

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