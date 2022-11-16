Медведев заявил, что Запад своими действиями повышает вероятность начала мировой войны

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что инцидент с падением ракеты на польскую территорию доказывает, что Запад своей гибридной войной с Россией увеличивает риск начала мировой войны.
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