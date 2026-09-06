Бородачи и женщины в хиджабах устроили погром в ТРЦ. Перед этим набрали целые баулы

В одном из торгово-развлекательных центров Екатеринбурга произошел очередной "культурный обмен". На видео – настоящий хаос: разгромленные стойки, толкотня.
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