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Бородачи и женщины в хиджабах устроили погром в ТРЦ. Перед этим набрали целые баулы

Бородачи и женщины в хиджабах устроили погром в ТРЦ. Перед этим набрали целые баулы

В одном из торгово-развлекательных центров Екатеринбурга произошел очередной "культурный обмен". На видео – настоящий хаос: разгромленные стойки, толкотня.

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