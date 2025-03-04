📹❗️Уникальные кадры: наш боец смог пережить сразу 3 атаки FPV-дронов ВСУ. Все коптеры упали рядом с ним, но он невозмутимо, как будто ничего не произошло - шёл дальше.
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📹❗️Уникальные кадры: наш боец смог пережить сразу 3 атаки FPV-дронов ВСУ. Все коптеры упали рядом с ним, но он невозмутимо, как будто ничего не произошло - шёл дальше.