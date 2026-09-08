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Александр Дугин: Договориться с Западом невозможно, поэтому Россия должна взять всю Украину под контроль

Александр Дугин: Договориться с Западом невозможно, поэтому Россия должна взять всю Украину под контроль

Может ли "Политическая теория народа" стать государственной идеологией России? Кто вправе говорить от имени граждан и почему Александр Дугин не считает украинцев отдельным народом? .

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