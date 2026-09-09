За три года МЦД-4 перевез более 265 миллионов пассажиров

Московский центральный диаметр-4 (МЦД-4) работает уже три года. За это время пассажиры совершили по нему более 265 миллионов поездок, сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.
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