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Пятый канал

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За три года МЦД-4 перевез более 265 миллионов пассажиров

За три года МЦД-4 перевез более 265 миллионов пассажиров

Московский центральный диаметр-4 (МЦД-4) работает уже три года. За это время пассажиры совершили по нему более 265 миллионов поездок, сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.

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