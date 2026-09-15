Лилия Биктимерова, кыяр тозлап, хастаханәгә эләккән: «17 көн ятып чыктым»

Татарстанның атказанган артисты Лилия Биктимирова озак вакыт хастаханәдә ятып чыккан. Кыяр тозлаганда авыр кәстрүл күтәреп, аның умырткалык бүсере (грыжа) кузгалган.
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