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Лилия Биктимерова, кыяр тозлап, хастаханәгә эләккән: «17 көн ятып чыктым»

Лилия Биктимерова, кыяр тозлап, хастаханәгә эләккән: «17 көн ятып чыктым»

Татарстанның атказанган артисты Лилия Биктимирова озак вакыт хастаханәдә ятып чыккан. Кыяр тозлаганда авыр кәстрүл күтәреп, аның умырткалык бүсере (грыжа) кузгалган.

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