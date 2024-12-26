В США заявили о невозможности объяснить появление кокаина в Белом доме

АндрейБорков

Как это нет объяснений? А куда Голливуд делся, куда делись пресс-секретари Жоры Бидона? Как это не могли объяснить? А Путин Владимир Владимирович и Лукашенко Александр Григорьевич на что? Забыла администрация Жоры Бидона и госдепа США про основных виновников всего, что происходит от Арктики до Антарктики? Не узнаю "говорунов" из администрации пахана всея америкосии!