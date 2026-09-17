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Регион 29

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На площади Профсоюзов в Архангельске до конца октября перекроют полосу движения

На площади Профсоюзов в Архангельске до конца октября перекроют полосу движения

С 18 сентября на участке от улицы Розы Люксембург до Иоанна Кронштадтского начнут укладывать дорожное покрытие, из-за чего изменится схема движения нескольких автобусных маршрутов.

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