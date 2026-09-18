Путин: армия России должна быстро и эффективно отвечать на внешние угрозы

Армия России и силовые структуры должны быть готовы быстро и эффективно ответить на потенциальные внешние угрозы.
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