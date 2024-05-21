Замглавы Минобороны назначен ключевой аудитор Счётной палаты. Источник объяснил: "Ложится в ту же логику"

Замминистра обороны России стал один из ключевых аудиторов Счётной палаты России Олег Савельев. "Назначение ложится в ту же логику, что и приход самого Белоусова на пост главы военного ведомства", - отмечает автор телеграм-канала "Мейстер".
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