Daily Mail: Генассамблея ООН начнёт разногласия 22 сентября

Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке с 22 по 26 сентября станет ареной острых обсуждений. Темы встреч: торговые споры, отношения США с Европой и Ираном.
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