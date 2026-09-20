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Царьград

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Daily Mail: Генассамблея ООН начнёт разногласия 22 сентября

Daily Mail: Генассамблея ООН начнёт разногласия 22 сентября

Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке с 22 по 26 сентября станет ареной острых обсуждений. Темы встреч: торговые споры, отношения США с Европой и Ираном.

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