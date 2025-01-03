Мода и Шоу-бизнес
ГлавнаяОдеждаОбувьАксессуарыКрасотаПсихология
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мода и Шоу-бизнес

53 486 подписчиков

«Это дало мужскую базу»: Стас Пьеха высказался о семи годах, проведенных в детдоме

«Это дало мужскую базу»: Стас Пьеха высказался о семи годах, проведенных в детдоме

Стас Пьеха откровенно рассказал о семи годах, проведенных в детском доме. Артист признался, что в определенный момент жизни ему пришлось нелегко, так как остался без внимания и заботы родителей, поместивших его в специальное учреждение для детей по его собственному желанию.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх