«Это дало мужскую базу»: Стас Пьеха высказался о семи годах, проведенных в детдоме

Стас Пьеха откровенно рассказал о семи годах, проведенных в детском доме. Артист признался, что в определенный момент жизни ему пришлось нелегко, так как остался без внимания и заботы родителей, поместивших его в специальное учреждение для детей по его собственному желанию.