ИМЭМО: Запад попытается дестабилизировать Белоруссию с помощью беглых мигрантов

В 2025 году страны Запада будут создавать военизированные формирования из белорусских мигрантов, бежавших из республики — так соперники Минска попытаются дестабилизировать Белоруссию, считают специалисты ИМЭМО РАН.
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