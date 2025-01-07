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ИМЭМО: Запад попытается дестабилизировать Белоруссию с помощью беглых мигрантов

ИМЭМО: Запад попытается дестабилизировать Белоруссию с помощью беглых мигрантов

В 2025 году страны Запада будут создавать военизированные формирования из белорусских мигрантов, бежавших из республики — так соперники Минска попытаются дестабилизировать Белоруссию, считают специалисты ИМЭМО РАН.

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