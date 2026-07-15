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Русская Семёрка

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Сколько зарабатывал Пушкин на своих произведениях в современных деньгах

Александр Сергеевич Пушкин — наша литературная совесть, «наше всё». Его гений не подвергается сомнению, а вот его финансовую грамотность и умение обращаться с деньгами историки и пушкинисты оценивают куда более скептически.

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