Тамбовчанин обманом получил земельные участки стоимостью более 2 млн рублей

Сотрудниками УФСБ России по Тамбовской области было установлено, что злоумышленник заключил три договора с администрацией Моршанска на аренду земельных участков, находящихся в собственности муниципалитета, для индивидуального жилищного строительства.
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