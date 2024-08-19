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Тамбовчанин обманом получил земельные участки стоимостью более 2 млн рублей

Тамбовчанин обманом получил земельные участки стоимостью более 2 млн рублей

Сотрудниками УФСБ России по Тамбовской области было установлено, что злоумышленник заключил три договора с администрацией Моршанска на аренду земельных участков, находящихся в собственности муниципалитета, для индивидуального жилищного строительства.

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