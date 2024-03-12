Будущие инженеры проходят подготовку в Московском дворце пионеров

В Московском дворце пионеров проходит обучение компьютерному моделированию и проектированию. После сдачи экзаменов ребята получают сертификат, подтверждающий уровень владения программой T-FLEX CAD, который помогает при устройстве на связанную с инженерией работу.
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