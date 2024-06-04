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Свежие комментарии

  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

Сохраняем весь вкус клубники на зиму. Делаем пюре и вялим

Пора клубники в самом разгаре, но к сожалению она достаточно коротка. Удачно, что сохранить вкус свежей, будто только сорванной с куста ягоды можно сразу несколькими способами: сделаем из клубники пюре и немного завялим, чтобы и зимой наслаждаться ее вкусом.

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