Сохраняем весь вкус клубники на зиму. Делаем пюре и вялим

Пора клубники в самом разгаре, но к сожалению она достаточно коротка. Удачно, что сохранить вкус свежей, будто только сорванной с куста ягоды можно сразу несколькими способами: сделаем из клубники пюре и немного завялим, чтобы и зимой наслаждаться ее вкусом.