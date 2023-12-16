Шлеменко одержал победу над Иличем в RCC 17

Бывший чемпион Bellator в среднем весе россиянин Александр Шлеменко одержал победу над сербом Александром Иличем в реванше главного поединка турнира Russian Cagefighting Championship (RCC) 17, состоявшегося 15 декабря в Екатеринбурге.
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