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Шлеменко одержал победу над Иличем в RCC 17

Шлеменко одержал победу над Иличем в RCC 17

Бывший чемпион Bellator в среднем весе россиянин Александр Шлеменко одержал победу над сербом Александром Иличем в реванше главного поединка турнира Russian Cagefighting Championship (RCC) 17, состоявшегося 15 декабря в Екатеринбурге.

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