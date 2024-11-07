BI: Трамп сможет помиловать себя президентским указом

Дональд Трамп может избежать наказания по уголовным делам, помиловав себя после победы на президентских выборах в США, об этом проинформировал Business Insider (BI) со ссылкой на экспертов по правовым вопросам.
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